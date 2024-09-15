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«Отношение внутри другое». Макар Игнатов — о разнице в тренировках у Плющенко и Рукавицына

«Отношение внутри другое». Макар Игнатов — о разнице в тренировках у Плющенко и Рукавицына
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Серебряный призёр чемпионата России Макар Игнатов высказался о разнице в тренировках у двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко и бывшего тренера Евгения Рукавицына.

«Сложно поменять что-то в таком возрасте кардинально. Отношение внутри немного другое к работе и, может быть, немного большее количество целиков прокатов делаем, чем было в Питере», — передаёт слова Игнатова корреспондент «Чемпионата» Анастасия Матросова.

Ранее Макар Игнатов прокомментировал решение сменить тренировочный штаб в межсезонье. Он перешёл в академию «Ангелы Плющенко», где сейчас тренируется вместе со своей женой Александрой Игнатовой.

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