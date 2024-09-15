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Макар Игнатов назвал причины хорошего выступления на контрольных прокатах сезона-2024/2025

Макар Игнатов назвал причины хорошего выступления на контрольных прокатах сезона-2024/2025
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Призёр чемпионата России фигурист Макар Игнатов высказался о произвольной программе на контрольных прокатах сборной России.

«Может быть, это случайность, потому что фигурное катание — это спорт, в котором очень много зависит от случая, обстоятельств. Мне кажется, какие-то такие выводы надо давать на более длинные дистанции и смотреть, как дальше будет», — передаёт слова Игнатова корреспондент «Чемпионата» Анастасия Матросова.

Напомним, летом этого года фигурист Макар Игнатов сделал Александре Трусовой предложение руки и сердца. Сама спортсменка позднее призналась, что не раздумывая ответила «да». 17 августа прошла торжественная церемония бракосочетания.

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