«Будет прибавлять». Наталья Бестемьянова оценила возвращение Александры Игнатовой на лёд

Олимпийская чемпионка в танцах на льду Наталья Бестемьянова оценила выступление Александры Игнатовой (Трусовой) на контрольных прокатах сборной России в Санкт-Петербурге.

«Все программы понравились, девушки очень хорошо себя показали. Трусова? Тут нечего говорить, она — герой и молодец. Не берусь оценивать, как много ей ещё добирать до идеальной формы, но она будет прибавлять. Могу только пожелать ей удачи», — приводит слова Бестемьяновой «ВсеПроСпорт.ру».

Сегодня, 15 сентября, Александра Игнатова исполнила произвольную программу на контрольных прокатах сборной России. На первом элементе она упала на приземлении.