Бойкова и Козловский выступят на этапах Гран-при России в Санкт-Петербурге и Казани

Чемпионы Европы и России Александра Бойкова и Дмитрий Козловский планируют выступить на этапах Гран-при России в Санкт-Петербурге и Казани. Информацию об этом передаёт корреспондент «Чемпионата» Анастасия Матросова.

Ранее Бойкова и Козловский ответили, планируют ли усложнять технический контент своих программ в новом сезоне.

Контрольные прокаты проходят с 14 по 15 сентября в Санкт-Петербурге. Этапы Гран-при пройдут в Магнитогорске (25-27 октября), Казани (1-3 ноября), Красноярске (8-10 ноября), Москве (15-17 ноября) и Санкт-Петербурге (22-24 ноября). Финал Гран-при России пройдёт в феврале в Красноярске.