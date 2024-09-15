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Бойкова и Козловский высказались о произвольной программе на контрольных прокатах

Бойкова и Козловский высказались о произвольной программе на контрольных прокатах
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Чемпионы Европы и России Александра Бойкова и Дмитрий Козловский оценили своё выступление в рамках произвольной программы на контрольных прокатах начала сезона-2024/2025.

Козловский: Эксперимент предложил Даниил Маркович, продолжение костюма — нарисованная чешуя на шее. Будем расширять, чтобы змей-искуситель был более заметен.

Бойкова: Я — Ева, Дима — змей-искуситель. Мой костюм — это идея Татьяны Волковой, хотела воплотить что-то подобное боди-арту. Главное задание от тренеров — чтобы читалось, что я Ева, полуголый образ, а у Димы должно быть много чешуи.

Козловский: Саша — светлая, чистая, я загадочный.

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