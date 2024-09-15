«Находимся на пути двух дорог». Косторная и Куница — о выступлении в новом сезоне

Фигуристка Алёна Косторная, выступающая в парном катании со своим мужем Георгием Куницей, после показа произвольной программы на контрольных прокатах сборной России рассказала о планах на новый сезон-2024/2025.

Алёна: Не всё получилось, и после короткой осадок остался. Мы знаем над чем работать.

— Где планируете выступать?

— У нас есть планы, в данную секунду мы находимся на пути двух дорог. Есть моменты, которые надо проработать. Если выходить на соревнования, то надо выходит так, что даже при желании нельзя было бы прикопаться.

— Кто шил костюмы?

— Мы после всех неприятных историй нашли нового мастера, с которым полное взаимопонимание и уважение, — — передаёт слова Косторной и Куницы корреспондент «Чемпионата» Анастасия Матросова.