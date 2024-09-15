Мишина и Галлямов выступят на этапах Гран-при России в Санкт-Петербурге и Красноярске

Чемпионы мира, Европы и России Анастасия Мишина и Александр Галлямов планируют выступить на этапах Гран-при России в Санкт-Петербурге и Красноярске. Информацию об этом передаёт корреспондент «Чемпионата» Анастасия Матросова.

Ранее Мишина и Галлямов прокомментировали отсутствие российских фигуристов на церемонии награждения в Париже. Напомним, пара в составе команды из России получила бронзовые медали после пересмотра результатов из-за допинг-пробы Камилы Валиевой.

Контрольные прокаты проходят с 14 по 15 сентября в Санкт-Петербурге. Этапы Гран-при пройдут в Магнитогорске (25-27 октября), Казани (1-3 ноября), Красноярске (8-10 ноября), Москве (15-17 ноября) и Санкт-Петербурге (22-24 ноября). Финал Гран-при России пройдёт в феврале в Красноярске.