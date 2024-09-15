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Мишина и Галлямов высказались о новой произвольной программе под песни Майкла Джексона

Мишина и Галлямов высказались о новой произвольной программе под песни Майкла Джексона
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Чемпионы мира, Европы и России Анастасия Мишина и Александр Галлямов высказались о своей новой произвольной программе, поставленной под попурри песен Майкла Джексона.

Мишина: Образы у нас достаточно понятные. Я думаю, что с первых ноток все угадывают, что это Майкл Джексон. Даже по костюмам видно. И мы собрали несколько композиций вместе, чтобы это лучше звучало, лучше смотрелось на льду. Мне кажется, получилось здорово.

— Лунную походку не пытались опробовать в процессе?
Мишина: Как это не пытались? Пытались, она у нас есть.

— Если в машине сейчас заиграет Майкл Джексон, переключите или будете попевать?
Галлямов: В моём плейлисте музыка в списке идёт вразнобой. Как раз был трек Майкла Джексона, но, к сожалению или к счастью, пришлось переключить, потому что сейчас я его наслушался. Поэтому не всегда Майкл Джексон.

Мишина: Не надоело ли слушать Майкла Джексона? Пока только начало сезона, тем более это легендарные хиты, они не могут надоесть.

— Как именно вы подбирали композиции для произвольной программы?
Мишина: Этим занимались наши постановщики. Они профессионалы в этом деле. Всегда подбирают музыку и монтируют под наши элементы. В основном подбирали, конечно, они, — передаёт слова Мишиной и Галлямова корреспондент «Чемпионата» Анастасия Матросова.

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