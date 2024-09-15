«Пытаюсь сделать пожёстче». Галлямов — об образе Майкла Джексона на контрольных прокатах

Чемпионы мира, Европы и России Анастасия Мишина и Александр Галлямов высказались о своей новой произвольной программе, поставленной под попурри песен Майкла Джексона.

Мишина: В этой программе мы изображаем двух Майклов Джексонов, мы разные люди, и всё равно изображаем немножко по-разному, хотя движения одинаковые. Наблюдая за тренировочными прокатами, я заметила, что мы выглядим параллельно. У Саши движения более плавные, а у меня — более жёсткие. Есть и такой стиль, и такой, дополняем друг друга.

Галлямов: Пытаюсь сделать пожёстче. Пока неидеально у меня получается, но работаю над этим. Мне легче катать лирику, но над резкостью в сезоне буду работать.

— Вопрос к Анастасии. Людмила Георгиевна Великова говорила, что вы всегда стараетесь вносить собственные нотки, собственное понимание в каждую программу. Применительно к Майку Джексону, было ли что-то ваше? То, что вы внесли: какое-то знание, какую-то интерпретацию, какие-то любимые песни?

Мишина: Думаю, что Людмила Георгиевна имела в виду то, что в целом каждый спортсмен чувствует музыку по-своему. И даже если хореографию поставить одинаковую двум разным парам или двум разным спортсменам, она будет выглядеть по-разному. Потому что вкладывается душа и ощущение музыки в программу.

Галлямов: В любом случае у каждого спортсмена свои индивидуальные движения. И даже без занятий с хореографом мы тоже иногда друг с другом советуемся, чтобы какие-то движения привнести, где-то что-то может приукрасить, где-то руку так или вот так сделать. И поэтому каждый пытается внести свой вклад, и мы советуемся, как лучше оставить: либо по-новому что-то внести, либо оставить по-старому, — передаёт слова Мишиной и Галлямова корреспондент «Чемпионата» Анастасия Матросова.