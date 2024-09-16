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Тарасова отказалась называть Кондратюка лидером среди российских фигуристов

Тарасова отказалась называть Кондратюка лидером среди российских фигуристов
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Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова оценила выступление чемпиона Европы и России Марка Кондратюка в произвольной программе на контрольных прокатах сборной России в Санкт-Петербурге.

«Все ребята в основном прекрасно откатались. Видно, что готовы к сезону. Но хвалить я бы никого не стала — рано. Надо посмотреть, как будут выступать в сезоне. Что касается Кондратюка и его набора элементов, что тут сказать — шикарно! Можно ли говорить, что он лидер среди мужчин на данный момент? Не надо так говорить», — приводит слова Тарасовой «ВсёПроСпорт».

Напомним, Кондратюк неожиданно исполнил пять четверных прыжков и два трикселя в произвольной программе на контрольных прокатах сборной России по фигурному катанию.

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