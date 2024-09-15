Камила Валиева выступит в шоу Ирины Слуцкой «Гордость великой России»

Российская фигуристка Камила Валиева выступит в шоу двукратной чемпионки мира и семикратной чемпионки Европы Ирины Слуцкой «Гордость великой России», которое пройдёт 19 октября в Краснодаре. Соответствующую информацию опубликовала фан-группа Валиевой.

Напомним, после 29 января 2024 года Камила Валиева не участвует в спортивных соревнованиях по решению Спортивного арбитражного суда (CAS) о её дисквалификации на четыре года за применение допинга. 30 января Международный союз конькобежцев лишил Валиеву всех медалей.

Ранее Валиева показала, что восстановила все тройные прыжки, кроме лутца. Соответствующее видео спортсменка опубликовала в социальных сетях, выложив каскад двойной аксель + тройной тулуп, одинарные тройной риттбергер и флип.