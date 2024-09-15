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Илья Малинин с отрывом выиграл Lombardia Trophy, ученик Тутберидзе — пятый

Чемпион мира и победитель финала Гран-при американский фигурист Илья Малинин победил на челленджере ISU Lombardia Trophy, который проходит в Бергамо (Италия). Пятое место занял ученик заслуженного тренера России Этери Тутберидзе грузинский фигурист Ника Эгадзе. Вице-чемпион последнего чемпионата Европы Александр Селевко, представляющий Эстонию, расположился на девятой строчке.

Результаты в мужском одиночном катании на Lombardia Trophy:

1. Илья Малинин (США) – 312,55.

2. Юма Кагияма (Япония) – 291,54.

3. Шун Сато (Япония) – 285,88.

4. Као Миура (Япония) – 234,75.

5. Ника Эгадзе (Грузия) – 232,01.

6. Джимми Ма (США) – 229,41.

7. Лев Винокур (Израиль) – 227,49.

8. Джухон Лим (Южная Корея) – 215,54.

9. Александр Селевко (Эстония) – 209,05.