«Медведь — моё новое кресло». Мишина — о подарке поклонников

Чемпионы мира, Европы и России Анастасия Мишина и Александр Галлямов рассказали о двух игрушечных медведях, которых им подарили поклонники.

Галлямов: Знаете, для фигуриста гораздо важнее поднимать живой вес, нежели что-то типа штанги. Поэтому с Настей я очень привык, поэтому это для меня породнее.

Мишина: Для меня медведь оказался неподъёмным? Ну, да (смеётся). Только лапой помотала. Я подумала, что, если я его возьму, то вместе с ним завалюсь. Теперь это моё новое кресло.

Галлямов: Я на самом деле не решил, куда своего медведя — домой или на дачу, потому что вчера я его погрузил в багажник, еле погрузил, подъезжаю к дому и понимаю, что ключи оставил в отеле. И, видимо, не судьба. И, может быть, он поедет на дачу, — передаёт слова Мишиной и Галлямова корреспондент «Чемпионата» Анастасия Матросова.