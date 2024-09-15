«Немного в шоке». Кагановская и Некрасов подвели итоги выступления на контрольных прокатах

Российские фигуристы Василиса Кагановская и Максим Некрасов высказались о выступлении на контрольных прокатах сборной России в начале сезона-2024/2025.

Кагановская: На тренировке мы всё контролируем, а здесь сначала вообще не понимала, где нахожусь. А потом просто радовалась, когда что‑то сделала.

Работа сделана большая, старались показать максимум. Предстоит накатывать, чтобы не было мандража. Поддержка колоссальная, нереальная. Трибуны поразили.

Некрасов: Эмоции смешанные, пока немного в шоке. Мы ещё не выступали, это тоже сказывается. На тренировках делать — одно, на публике — другое. Долго делали музыку, программы делали месяца два, — поделились фигуристы в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Анастасией Матросовой.