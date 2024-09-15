Худайбердиева и Базин прокомментировали выбор музыки Моцарта для произвольной программы

Чемпионы России в танцах на льду Елизавета Худайбердиева и Егор Базин прокомментировали выбор музыки Моцарта для произвольной программы на сезон-2024/2025. Спортсмены катаются под «Концерт для фортепиано с оркестром №23 ля-мажор».

— Кто предложил именно эту музыку?

Базин: Александр Вячеславович [Жулин] предложил Моцарта.

Худайбердиева: Конечно, мы сразу влюбились, но сначала думали: ой‑ой‑ой.

Базин: Страшно было, потому что это великая композиция, которой нужно соответствовать. Поэтому много работали в зале, будем дорабатывать, менять ещё.

Худайбердиева: Александр Вячеславович ставил очень кропотливо, подошёл прям до каждого движения. Мы немножко подустали от идейных программ в плане, когда есть любовь, мужчина‑женщина, страсть, вот это вот всё. Мы хотим показать душевную наготу, когда душа человека абсолютно уязвима. И вот мы сплетаемся вместе, и какую‑то чистоту хочется показать, искренность этим танцем, — передаёт слова фигуристов корреспондент «Чемпионата» Анастасия Матросова.