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Илья Малинин сделал сальто в произвольной программе на Lombardia Trophy

Илья Малинин сделал сальто в произвольной программе на Lombardia Trophy
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Чемпион мира и победитель финала Гран-при американский фигурист Илья Малинин исполнил сальто в произвольной программе на челленджере ISU Lombardia Trophy, который проходит в Бергамо (Италия).

За произвольную программу Малинин набрал 205,30 балла (113,89 за технику). Он прыгнул четыре четверных прыжка и два тройных акселя. В сумме за две программы американец получил 312,55 балла.

Напомним, на июньском конгрессе Международного союза конькобежцев (ISU) сальто убрали из списка запрещённых элементов фигурного катания. В прошлом сезоне в рамках соревновательных программ его несколько раз исполнял французский фигурист Адам Сяо Хим Фа. В России сальто несколько раз демонстрировал чемпион Европы Дмитрий Алиев.

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