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«Повинность отрабатывали». Вайцеховская неоднозначно высказалась о контрольных прокатах

«Повинность отрабатывали». Вайцеховская неоднозначно высказалась о контрольных прокатах
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Журналистка Елена Вайцеховская подвела итоги контрольных прокатов сборной России в женском и мужском одиночном катании.

«Надо было дождаться проката Марка Кондратюка, чтобы понять, что было не так с женским одиночным. Марк катался, получая безумное удовольствие от катания и от себя самого. От первой и до последней секунды из него этот фан просто пёр во все стороны — и это в программе с пятью четверными и двумя трикселями. А девочки словно повинность отрабатывали», — написала Вайцеховская в телеграм-канале.

Напомним, бронзовый призёр Олимпиады-2022, чемпион Европы, российский фигурист Марк Кондратюк неожиданно исполнил пять четверных прыжков и два трикселя в произвольной программе на контрольных прокатах сборной России.

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