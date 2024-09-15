«Просто перестал есть». Иван Букин рассказал, как ему удалось похудеть

Чемпион России и призёр чемпионатов Европы Иван Букин, выступающий в танцах на льду с Александрой Степановой, рассказал о своём похудении.

Букин: Знаете, я честно скажу. Пересматриваю свои старые прокаты в прошлом году, когда я был толстенький такой, мощный, солидный, и мне сразу не хочется есть. Так что на самом деле я просто не ем. Сейчас ещё и нагрузки достаточно серьёзные…

Степанова: Ты ешь просто поменьше…

Букин: Но для себя я не ем на самом деле.

— От чего самого дорогого пришлось отказаться?

Букин: Я ни от чего не отказываюсь. Вообще. Просто ем то, что хочу, вот и всё.

— По чуть-чуть, да?

Букин: Ну, как бы, я не могу много этого съесть. Если я хочу сладкое, я пойду съем сладкое. Если я хочу пойти поесть во «Вкусно и точка», я поем там. То есть это не по мне: толстеть от сладкого, от булок. Нет, я ем и булки, и всё, но просто сейчас это бывает раз в неделю. Может, даже реже, — передаёт слова фигуристов корреспондент «Чемпионата» Анастасия Матросова.