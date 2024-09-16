Галлямов обратился к Майклу Джексону после произвольной программы под попурри его песен

Чемпион мира, Европы и России Александр Галлямов, выступающий в парном катании вместе с Анастасией Мишиной, на личной странице в социальных сетях обратился к известному американскому певцу Майклу Джексону. Напомним, в сезоне-2024/2025 фигуристы будут показывать произвольную программу под попурри песен Джексона. Впервые они презентовали её 15 сентября на контрольных прокатах сборной.

«Дорогой Майкл Джексон, надеюсь, вы были бы счастливы этому трибьюту», — подписал Галлямов пост в телеграм-канале.

Ранее стало известно, что Анастасия Мишина и Александр Галлямов планируют выступить на этапах Гран-при России в Красноярске (8 — 10 ноября) и Санкт-Петербурге (22 — 24 ноября).