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Туктамышева сравнила программы Семененко и Гуменника под «Дюну», выделив лучшую

Туктамышева сравнила программы Семененко и Гуменника под «Дюну», выделив лучшую
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Чемпионка мира, Европы и России Елизавета Туктамышева сравнила короткие программы двукратного чемпиона России Евгения Семененко и призёра национального первенства Петра Гуменника. Напомним, оба спортсмена катаются под «Дюну».

«Дюна» Пети (Гуменника. — Прим. «Чемпионата») и Жени (Семененко. — Прим. «Чемпионата»). Не могу пока понять, кто мне больше понравился, но обе программы очень интересные, крутые. Пока мне показалось, что у Жени программа более динамичная, но у Пети тоже есть классные фишки. Хочется посмотреть именно на соревнованиях, как эта программа будет смотреться», — сказала Туктамышева в видео в телеграм-канале.

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