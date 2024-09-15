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Экс-россиянка Морозов с партнёром Ченом стали вторыми на турнире Lombardia Trophy

Экс-россиянка Морозов с партнёром Ченом стали вторыми на турнире Lombardia Trophy
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Экс российская фигуристка Аннабель Морозов, с этого года представляющая США, с партнёром Джеффри Ченом стали вторыми на челленджере ISU Lombardia Trophy, который проходит в Бергамо (Италия). Бронзовую медаль взял также дуэт из США, состоящий из Лии Несет и Артёма Маркелова, который до 2020 года выступал за Россию. Первое место с большим отрывом заняли двукратные чемпионы Европы итальянцы Шарлен Гиньяр и Марко Фаббри.

Результаты в танцах на льду на Lombardia Trophy:

1. Шарлен Гиньяр – Марко Фаббри (Италия) – 215,63.
2. Аннабель Морозов – Джеффри Чен (США) – 177,05.
3. Лиа Несет – Артём Маркелов (США) – 175,33.
4. Наташа Лагуж – Арно Каффа (Франция) – 173,52.
5. Кэролайн Сусис – Шейн Фирус (Ирландия) – 171,34.
6. Мария Игнатьева – Даниил Семко (Венгрия) – 171,08.

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