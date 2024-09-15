Экс-россиянка Морозов с партнёром Ченом стали вторыми на турнире Lombardia Trophy

Экс российская фигуристка Аннабель Морозов, с этого года представляющая США, с партнёром Джеффри Ченом стали вторыми на челленджере ISU Lombardia Trophy, который проходит в Бергамо (Италия). Бронзовую медаль взял также дуэт из США, состоящий из Лии Несет и Артёма Маркелова, который до 2020 года выступал за Россию. Первое место с большим отрывом заняли двукратные чемпионы Европы итальянцы Шарлен Гиньяр и Марко Фаббри.

Результаты в танцах на льду на Lombardia Trophy:

1. Шарлен Гиньяр – Марко Фаббри (Италия) – 215,63.

2. Аннабель Морозов – Джеффри Чен (США) – 177,05.

3. Лиа Несет – Артём Маркелов (США) – 175,33.

4. Наташа Лагуж – Арно Каффа (Франция) – 173,52.

5. Кэролайн Сусис – Шейн Фирус (Ирландия) – 171,34.

6. Мария Игнатьева – Даниил Семко (Венгрия) – 171,08.