Тренер Алины Горбачёвой ответила, планирует ли фигуристка вставлять в программы ультра-си

Тренер российской фигуристки Алины Горбачёвой Софья Федченко ответила, собирается ли её ученица усложнять технический контент в программах на сезон-2024/2025. Напомним, в межсезонье Горбачёва получила тяжёлую травму, из-за которой не тренировала прыжки на протяжении 48 дней.

«На лёд Алина вернулась только в середине августа, а прыгать тройные начали уже в сентябре. Так что перерыв был очень длинным. Но мы рады, что сейчас все сложности позади. Все заряжены и настроены на отличный сезон! В связи с этими обстоятельствами форсировать наработку ультра-си, наверное, не стоит? Новая произвольная программа была поставлена под два четверных сальхова, но это до травмы. Как пойдёт сезон, загадывать не хочется. Форсировать точно не будем. Главная задача – получать удовольствие от процесса и радовать зрителей красивыми программами», – приводит слова Федченко официальный сайт Федерации фигурного катания России.