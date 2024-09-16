Тарасова считает, что Александра Игнатова выступит на других стартах этого сезона

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова высказалась о перспективах выступления серебряного призёра Олимпийских игр Александры Игнатовой на официальных стартах сезона-2024/2025.

«Все девочки катались, это уже хорошо. На мой взгляд, всё было очень неплохо. Что касается Александры Трусовой, то меня не удивила её попытка исполнить четверной лутц. Разве я не знаю её возможностей? Она наберёт форму и, думаю, сможет войти в сезон», — приводит слова Тарасовой «РИА Новости Спорт».

Напомним, в эти выходные Игнатова приняла участие в контрольных прокатах сборной России в Санкт-Петербурге. В короткой программе она неудачно выполнила каскад и прыгнула лишь тройной лутц — одинарный тулуп. В произвольной программе она упала со стартового четверного лутца.

О своём окончательном решении по поводу возвращения в спорт Игнатова сообщит через несколько дней.