Американский журналист — об учениках Тутберидзе: выступают так, будто Этери не было 2 года

Американский журналист, ведущий популярного подкаста The Skating Lesson Дэйв Лис высказался о подготовке учеников заслуженного тренера России Этери Тутберидзе.

«Я хочу знать, может ли Этери хотя бы рассказать, какие элементы планируют исполнять её фигуристы. Они выступают так, будто её не было два года», — написал Лис на своей странице в соцсетях.

14-15 сентября в Санкт-Петербурге прошли контрольные прокаты сборной России по фигурному катанию перед началом сезона-2024/2025. Из учеников Этери Тутберидзе свои программы представили Аделия Петросян, Софья Акатьева, Дарья Садкова, Даниил Самсонов, Андрей Мозалёв, Анастасия Мухортова/Дмитрий Евгеньев и Александра Бойкова/Дмитрий Козловский.