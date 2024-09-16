Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Фигурное катание Новости

Американский журналист сказал, что ученики Тутберидзе выступили на контрольных прокатах так, будто Этери не было с ними два года

Американский журналист — об учениках Тутберидзе: выступают так, будто Этери не было 2 года
Этери Тутберидзе
Комментарии

Американский журналист, ведущий популярного подкаста The Skating Lesson Дэйв Лис высказался о подготовке учеников заслуженного тренера России Этери Тутберидзе.

«Я хочу знать, может ли Этери хотя бы рассказать, какие элементы планируют исполнять её фигуристы. Они выступают так, будто её не было два года», — написал Лис на своей странице в соцсетях.

14-15 сентября в Санкт-Петербурге прошли контрольные прокаты сборной России по фигурному катанию перед началом сезона-2024/2025. Из учеников Этери Тутберидзе свои программы представили Аделия Петросян, Софья Акатьева, Дарья Садкова, Даниил Самсонов, Андрей Мозалёв, Анастасия Мухортова/Дмитрий Евгеньев и Александра Бойкова/Дмитрий Козловский.

Как это было:
Кондратюк выдал фантастический прокат, а Косторная произвела фурор с мужем. Сезон открыт!
Кондратюк выдал фантастический прокат, а Косторная произвела фурор с мужем. Сезон открыт!
Комментарии
Новости. Фигурное катание
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android