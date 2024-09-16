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Американский журналист Дейв Лиз заявил о падении уровня фигурного катания в России

«Уровень действительно упал». Американский журналист — о фигурном катании в России
Фигурное катание
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Американский журналист, ведущий популярного подкаста The Skating Lesson Дэйв Лис заявил о падении уровня фигурного катания в России.

«Путин сократил финансирование спорта или фигуристы теряют мотивацию? Уровень действительно упал», — написал Лис на своей странице в соцсетях.

14-15 сентября в Санкт-Петербурге прошли контрольные прокаты сборной России по фигурному катанию перед началом сезона-2024/2025. Свои программы представили лучшие спортсмены страны.

После двухлетнего перерыва в соревновательной карьере на контрольных прокатах выступила Александра Игнатова (в девичестве — Трусова). В короткой программе фигуристка представила постановку под Besame mucho, а в произвольной — под «Нас бьют, мы летаем».

Как это было:
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