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Дэйв Лис считает, что фигуристке Александре Игнатовой надо вернуться к Этери Тутберидзе для лучших результатов

Дэйв Лис считает, что Игнатовой надо вернуться к Тутберидзе для лучших результатов
Игнатова со штабом Тутберидзе
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Американский журналист, ведущий популярного подкаста The Skating Lesson Дэйв Лис выразил мнение, что Александре Игнатовой (в девичестве — Трусовой) нужно вернуться в группу Этери Тутберидзе для достижения лучших результатов. В данный момент фигуристка тренируется у Евгения Плющенко.

«Шветский не работает с Плющенко? Трусовой нужно будет вернуться к Тутберидзе за лучшей фармакологической поддержкой, если она хочет выступить на чемпионате России», — написал Лис на своей странице в соцсетях.

Филипп Шветский — врач сборной России по фигурному катанию на Олимпийских играх 2022 года. Он работал с группой Тутберидзе, в которой занималась Камила Валиева.

14-15 сентября в Санкт-Петербурге прошли контрольные прокаты сборной России по фигурному катанию перед началом сезона-2024/2025. После двухлетнего перерыва в соревновательной карьере на них выступила Александра Игнатова. В короткой программе фигуристка неудачно выполнила каскад и прыгнула лишь тройной лутц — одинарный тулуп. В произвольной программе она упала со стартового четверного лутца.

Как это было:
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