Бойкова и Козловский: впервые работали с Тутберидзе и Глейхенгаузом как с постановщиками

Чемпионы Европы и России в парном катании Александра Бойкова и Дмитрий Козловский рассказали о постановке программ на новый сезон под руководством Этери Тутберидзе и Даниила Глейхенгауза.

«Важно сказать, что в этом сезоне мы в первый раз работали с Этери Тутберидзе и Даниилом Глейхенгаузом как с постановщиками. Наши прошлогодние программы поставлены ими не были. Они были ими доработаны, но не поставлены.

Это был наш первый подобный опыт, и я могу сказать, нам очень понравилось. Нам очень понравился процесс. Понравилось внимательное отношение по ходу постановок. Очень интересные идеи предлагают Этери Георгиевна и Даниил. Очень интересные находки у Алексея Тихонова», — приводит слова Козловского официальный сайт Федерации фигурного катания России.

«При этом стоит отметить, что произвольная программа – задумка Даниила Марковича и Этери Георгиевны. А перед началом работы над короткой программой тренеры нас спросили, что мы хотим? И мы предложили идею поставить программу на музыку из фильма «Убить Билла», — добавила Бойкова.

14-15 сентября в Санкт-Петербурге прошли контрольные прокаты сборной России по фигурному катанию перед началом сезона-2024/2025. В короткой программе Бойкова и Козловский выступили под саундтрек к фильму «Убить Билла», а в произвольной — под Freya — Power-Haus.