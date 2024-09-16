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Фигуристы Александра Бойкова и Дмитрий Козловский заявили, что ждут от нового сезона побед

Чемпион Европы Козловский: ждём от нового сезона побед. Не надо кривить душой
Александра Бойкова и Дмитрий Козловский
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Чемпионы Европы и России в парном катании Александра Бойкова и Дмитрий Козловский рассказали о целях на предстоящий сезон.

— Чего вы ждёте от нового сезона? Или бойся своих желаний?
— Побед. Не надо кривить душой. Мы тренируемся ради побед, чтобы побеждать. Надеемся, что фортуна, удача и судьба будут на нашей стороне, — приводит слова Козловского официальный сайт Федерации фигурного катания России.

— Мы для этого делаем всё возможное, — добавила Бойкова.

14-15 сентября в Санкт-Петербурге прошли контрольные прокаты сборной России по фигурному катанию перед началом сезона-2024/2025. В короткой программе Бойкова и Козловский выступили под саундтрек к фильму «Убить Билла», а в произвольной — под Freya — Power-Haus. Ранее фигуристы рассказали, как создавали постановки в своём тренерском штабе.

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