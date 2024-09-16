«Делаю это для себя». Александр Галлямов — о высокой активности в социальных сетях

Чемпион мира, Европы и России Александр Галлямов, выступающий в парном катании вместе с Анастасией Мишиной, высказался о высокой активности в социальных сетях. Напомним, Галлямов ведёт свой личный канал, где часто реагирует на резонансные новости из мира фигурного катания.

– Саша, в отличие от Насти, ты очень активен в соцсетях. Для чего тебе это нужно? Это способ самовыражения, желание обратить на себя внимание?

Галлямов: Нет. Я не тот человек, который станет говорить: «Посмотрите на меня». Мне этого и в спорте хватает. Самовыражение? Мне интересно вести соцсети. Я делаю это для себя. Это немного отвлекает, позволяет переключиться со спорта на что-то другое.

– Но в постах ты касаешься не только своей жизни, но и комментируешь другие события, выходящие за рамки спорта. Это достаточно трудоёмко, уходит много времени, если всё делать самому.

Галлямов: Конечно, я не могу следить за всем происходящим сам. Бывает, помогают друзья. Высказывают свои мнения, я слушаю, обобщаю, вместе придумываем формулировки. Это интересное занятие, — приводит слова Галлямова официальный сайт Федерации фигурного катания России.