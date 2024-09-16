«Превратилась в красавицу». Евгений Плющенко назвал Муравьёву похожей на себя в молодости

Двукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко назвал свою ученицу, вице-чемпионку национального первенства Софью Муравьёву внешне похожей на себя в молодости.

«Есть чуть-чуть», — приводит слова Плющенко «РИА Новости Спорт».

«Все идёт по плану. Хотелось бы, конечно, чтобы фигуристки откатались чисто, особенно Софья. Только это ведь начало сезона. За лето она выросла, оформилась, превратилась в настоящую красавицу. У Софьи красивые линии, красивые программы, она их чувствует. Хотя программы сложные, чтобы накатать их, нужно время. Спокойно готовимся к сезону. Сейчас совершенно необязательно выходить на пик формы. И у Муравьевой сейчас такой возраст, что неизбежно возникают сложности», — добавил Плющенко касательно выступления Муравьёвой на контрольных прокатах сборной.

Напомним, Софья Муравьёва в короткой программе исполнила двойной аксель, тройной флип (степаут), тройной лутц — одинарный тулуп (бабочка). В произвольной она не смогла сделать ни одного каскада.