Плющенко прокомментировал выступление Макара Игнатова на контрольных прокатах

Двукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко оценил выступление вице-чемпиона национального первенства Макара Игнатова на контрольных прокатах сезона-2024/2025.

«Самое главное — чемпионат России, это для нас главный старт. Макар — очень хороший спортсмен. Но ему всегда чего-то не хватало, может быть, уверенности, где-то даже злости. Мне кажется, он стал шире кататься, для этого сезона мы сделали ему трагедийные, чувственные номера.

Сейчас на контрольных прокатах ему не надо было показывать какой-то сверхъестественный результат, задача была кататься достойно, чтобы просто встряхнуться, войти в сезон. Никакого особого момента притирки в новой команде у него не было — он уже взрослый спортсмен. И, как мой тренер меня учил, иногда нужно отталкиваться от спортсмена, это важный момент», — приводит слова Плющенко ТАСС.