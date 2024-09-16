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Фигуристка Алёна Косторная рассказала об идее произвольной программы «Мастер и Маргарита»

«В финале Воланд сдаётся, а Москва горит». Косторная — об идее произвольной программы
Косторная и Куница
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Чемпионка Европы в одиночном катании Алёна Косторная, ныне выступающая в парном катании в дуэте с Георгием Куницей, разъяснила идею произвольной программы фигуристов на этот сезон. Косторная и Куница выступают под музыку из фильма «Мастер и Маргарита», постановщиком программы стала заслуженный тренер России Наталья Линичук.

«Друзья, всем доброго утра! Хотела немного прокомментировать вчерашний день, а точнее, рассказать про задумку нашей произвольной программы. Для начала: Гоша — не Мастер, а я — далеко не Маргарита! В этой постановке мы перевоплотились в образы Воланда и его Идеи.

С самого начала у Воланда была Идея, которую он хотел воплотить, которая проросла в его подсознании, игралась с ним и его мыслями, щекотала его нервы, всячески изводила. После эта Идея настолько захватила его разум, что он был не в силах её сдерживать более. Ближе к концу программы случается переход между контролем и подчинением, власть переходит в другие руки — Идея полностью его поработила, он стал заложником своих мыслей, он уже не в силах всё остановить. И в финале она окончательно берёт верх, Воланд сдаётся, а Москва горит», — написала Косторная в своём телеграм-канале.

14-15 сентября в Санкт-Петербурге прошли контрольные прокаты сборной России по фигурному катанию перед началом сезона-2024/2025.

Как это было:
Кондратюк выдал фантастический прокат, а Косторная произвела фурор с мужем. Сезон открыт!
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