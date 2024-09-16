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Плющенко заявил, что «сделал все» для решения проблемы со здоровьем Вероники Жилиной

Плющенко заявил, что «сделал все» для решения проблемы со здоровьем Вероники Жилиной
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Двукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко прокомментировал травму его ученицы Вероники Жилиной, тренирующейся в академии «Ангелы Плющенко». Второй год спортсменка не выступает из-за травм.

«У девочки сейчас сложный этап в карьере. Со своей стороны мы сделали все, чтобы решить ее проблемы со спиной. Порекомендовали лучших специалистов. Сейчас отпустил эту ситуацию, и своей дочерью занимается мама (Людмила Алферова. — Прим. «Чемпионат»), тренер по фигурному катанию", — приводит слова Плющенко «РИА Новости Спорт».

Напомним, на этих выходных прошли контрольные прокаты сборной России, которые Жилина пропустила из-за травмы. 16-летняя Жилина тренируется под руководством Евгения Плющенко. Из-за травмы она пропустила соревнования в сезоне-2023/2024. Ранее она выигрывала финал Гран-при среди юниоров и становилась вице-чемпионкой юниорского первенства России.

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