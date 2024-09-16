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Ученица Евгения Плющенко Софья Муравьёва рассказала об идее своих новых программ

«Поначалу было даже немного не по себе». Ученица Плющенко Муравьёва — о своих программах
Софья Муравьёва
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Серебряный призёр чемпионата России – 2024 российская фигуристка Софья Муравьёва рассказала об идее своих программ на новый сезон, которые связаны одной темой: в короткой фигуристка перевоплощается в Чёрного, а в произвольной в Белого лебедя.

— Кто поставил твои новые программы?
— Никита Михайлов. В этом сезоне короткую и произвольную объединяет одна тема – сюжет из «Лебединого озера». В короткой программе я – Чёрный лебедь, в произвольной – Белый. Такое перевоплощение мне было интересно и в то же время сложно.

— Почему?
— Разные образы, характеры. Мне ближе был образ белого лебедя, так как я уже катала его на шоу несколько раз. А чёрный лебедь… Поначалу мне было даже немного не по себе, и я осторожно к этой роли подходила. Но в отрицательном персонаже заложена не менее, а может, даже более яркая экспрессия, разные эмоции. И в работе над этим образом и программой я вошла во вкус настолько, что постановка шла быстро, на другой ноте. Мне понравилось.

С Никитой Михайловым мы работали и до этого. На шоу. Он мне делал номер про Катю Гордееву на «Русском вызове». Сейчас поставил программы на сезон. Мне, честно, нравится с ним работать. Он меня чувствует. Для меня работа с ним – что-то новое. Он совершенно другой человек. Просто другой. Кладезь творчества. У него столько всего в голове. Я даже не знаю, откуда у него столько идей!

Большую работу над программами мы проделали с Натальей Владимировной Линичук. Образы, руки, катание, всё… Отрабатывали каждое движение, чтобы оно было осмысленным, чтобы в каждом повороте, взмахе, жесте был смысл. Это важно, когда перевоплощается из одного образа в другой, потому что должно быть понятно не из-за смены костюмов, а по движениям, эмоциям, катанию, как будто это идёт от меня. Я бы упомянула ещё тренера Дмитрия Сергеевича Михайлова, так как каждый день на тренировках он всегда уделяет внимание моим программам, в отработке и улучшению качества в общем.

Летом я ездила к Наталье Владимировне на каток в свободные дни, так что выходных у меня практически не было. Это было сложновато, но чего не сделаешь ради хороших программ. Ещё я планирую поработать с Сергеем Юрьевичем Филиным, чтобы в программах были и балетные вплетения.

— Как родилась идея объединить обе программы?
— Сначала мы думали поставить одну программу, всё в ней скомпоновать. Но затем задались вопросом, а в чём смысл? Просто лебедь, просто красивая программа? И тут родилась идея противостояние белого и чёрного лебедя. Идею связать обе программы одним сюжетом предложила Яна Александровна Рудковская. И мы решили попробовать раскрыть эту тему так, как никто не делал, — приводит слова Муравьёвой официальный сайт Федерации фигурного катания России.

14-15 сентября в Санкт-Петербурге прошли контрольные прокаты сборной России по фигурному катанию перед началом сезона-2024/2025.

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