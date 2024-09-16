Ученица Плющенко Муравьёва: планируем пока тройной аксель. И накатывать, и напрыгивать

Серебряный призёр чемпионата России – 2024 российская фигуристка Софья Муравьёва рассказала, какие элементы ультра-си планирует исполнять в предстоящем сезоне.

— Помимо художественного замысла и оформления этих программ, тебе предстоит наполнить их элементами. Сейчас, наверное, рано спрашивать о контенте?

— Планируем пока тройной аксель. И накатывать, и напрыгивать. Вхождение в сезон – это всегда самое сложное.

— Прошлый сезон был для тебя довольно успешным. Это наверняка добавило уверенности.

— Прошлый сезон дал мне уверенность, что всё, что ты делаешь, не зря, что это приносит плоды, успехи. Поэтому задача раскрыться в этом сезоне. Планы большие, но не хочу говорить о своих желаниях. Пусть это останется во мне, — приводит слова Муравьёвой официальный сайт Федерации фигурного катания России.

14-15 сентября в Санкт-Петербурге прошли контрольные прокаты сборной России по фигурному катанию перед началом сезона-2024/2025.