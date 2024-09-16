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Алексей Мишин философски ответил журналисту из США про деградацию российских фигуристов

Алексей Мишин философски ответил журналисту из США про деградацию российских фигуристов
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Тренер Алексей Мишин прокомментировал слова американского журналиста, ведущего популярного подкаста The Skating Lesson Дэйва Лиса о падении уровня фигурного катания в России. Напомним, 14-15 сентября в Санкт-Петербурге прошли контрольные прокаты сборной России по фигурному катанию перед началом сезона-2024/2025. Свои программы представили лучшие спортсмены страны.

«Деградирует ли российское фигурное катание? Этот вопрос не требует какого-то знания и ума. Всем ясно, что наше фигурное катание сейчас в хорошем состоянии, и каждый сможет на это ответить. Это подтвердит любой болельщик и человек, следящий за фигурным катанием», — приводит слова Мишина Sport24.

Также Дэйв Лис заявил о плохой подготовке учеников заслуженного тренера России Этери Тутберидзе, но посоветовал серебряному призёру Олимпийских игр Александре Игнатовой вернуться к ней для улучшения результатов.

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