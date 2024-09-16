«Высокие шансы «выжить» остаются у Трусовой». Вайцеховская — о женском одиночном катании

Олимпийская чемпионка в прыжках в воду, а ныне известный спортивный журналист Елена Вайцеховская подвела итоги контрольных прокатов сезона-2024/2025. По её словам, хорошие шансы на долгое продолжение карьеры есть у серебряного призёра Олимпийских игр Александры Трусовой, которая особенно крепка физически.

«Мы, как мне кажется, сейчас пожинаем последствия массированного тренировочного форсажа и тех нагрузок, которые ещё в прежней, дореформенной (в плане возраста) реальности выпали на большинство фигуристок, прошедших конвейер того же «Хрустального», да и ряда других школ. На мышцы, суставы, психику. Ведь всех этих девочек с раннего детства подспудно готовили к тому, чтобы в 15 лет выйти и всех победить.

Сейчас же вроде бы никуда не надо отбираться, катайся – не хочу, а организмы изношены, реагируют на любой стресс травмами и срывами. Более высокие шансы «выжить» остаются у тех, кто наиболее крепок физически. Например – у Саши Трусовой. Видно ж невооружённым глазом – если захочет, сможет кататься ещё очень много лет, причём на любом уровне конкуренции», – написала журналист Елена Вайцеховская в своём телеграм-канале.