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Фигуристка Анна Щербакова выложила пост, посвящённый контрольным прокатам

Анна Щербакова выложила пост, посвящённый контрольным прокатам
Анна Щербакова
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Олимпийская чемпионка 2022 года в женском одиночном катании Анна Щербакова опубликовала пост, посвящённый контрольным прокатам сборной России, прошедшим с 14 по 15 сентября в Санкт-Петербурге. Фигуристка работала на мероприятии в качестве ведущей Первого канала, её партнёром был Алексей Ягудин.

«Контрольные прокаты. Поздравляю всех болельщиков фигурного катания с началом нового сезона. До встречи на следующих турнирах», — написала Анна в своём телеграм-канале.

Ранее Щербакова рассказала о своём опыте работы ведущей на контрольных прокатах и высказала своё мнение о коротких программах российских одиночниц.

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