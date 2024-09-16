Худайбердиева — о парных видах: мне, чтобы привлечь внимание, надо второй раз замуж выйти?

Чемпионка России в танцах на льду Елизавета Худайбердиева, выступающая с Егором Базиным, высказалась о внимании к парным видам на контрольных прокатах сборной России по фигурному катанию.

«Лежу, «отмокаю», читаю все накопившиеся сообщения по чатам. Господа журналисты и обозреватели: как кричать о том, что в танцах на льду кризис и застой, так вы первые. Вам три разминки танцоров показали, от больших до маленьких, белых, чёрных и рыжих, высоких и низких, с лиричными и весёлыми постановками.

Пары спортивные – та же история. Опытные, молодые, в идеальной форме. Обобсуждайся, как говорится.

И что мы видим? Это моя претензия к любимым хайпожорам, потому что вы, ребята, главные диджитал-обозреватели нашей фигурки. К вам зайти на каналы, парных видов не существует как будто. Неинтересны общественности и не имеем популярности? Ну расскажите это фанатам МиГаликов, всему залу, который кричал Тютюниной с Грачёвым, и всем остальным почитателям не только одиночного катания.

Как развивать в медиа все виды ФК, если вы сами кладёте на них? Неужели вас интересуют только скандалы с портными, количество четверных, смена тренеров и судебные разбирательства? Мне, чтобы привлечь внимание, надо второй раз замуж выйти? Ну ей-богу…» – написала Худайбердиева в своём телеграм-канале.

Открытые прокаты сборной России состоялись в Санкт-Петербурге 14 и 15 сентября.