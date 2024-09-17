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Худайбердиева отреагировала на критику Тарасовой и обратилась к звонящим ей журналистам

Худайбердиева отреагировала на критику Тарасовой и обратилась к звонящим той журналистам
Елизавета Худайбердиева
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Фигуристка Елизавета Худайбердиева, выступающая в танцах на льду с Егором Базиным, написала в соцсетях ответный пост после того, как её раскритиковала Татьяна Тарасова. Заслуженного тренера возмутило высказывание спортсменки об интересе к парам и танцорам. Тарасова отметила, что говорить об отсутствии интереса к парному виду — бред и глупость.

Худайбердиева считает, что по вине журналистов специалист неправильно её поняла.

«А те, кто звонят Татьяне Анатольевне, начнут ей нормально объяснять, что я имею в виду, или просто моё имя к своей реплике будут приклеивать?
Вы в следующий раз передавайте, пожалуйста, цитатами мои слова.
А то создаётся впечатление, что многоуважаемая и великая ТАТ уверена, что я хейчу спортсменов, тренеров и унижаю их достоинства», — написала Худайбердиева в соцсетях.

Размышлениями об интересе к парному катанию и танцам на льду Худайбердиева поделилась в соцсетях после контрольных прокатов, которые прошли в Санкт-Петербурге 14 и 15 сентября.

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