Вице-чемпион России среди юниоров выучил четверной риттбергер и показал видео

14-летний одиночник Лев Лазарев продемонстрировал на тренировке новый элемент ультра-си — четверной риттбергер. Соответствующее видео появилось в соцсетях на странице группы тренера спортсмена Сергея Давыдова.

Ранее Лазарев не выполнял данный прыжок на соревнованиях, но демонстрировал четверной тулуп, четверной сальхов, четверной флип и четверной лутц. Также он прыгает тройной аксель. Таким образом, юный фигурист теперь обладает всеми видами квадов, за исключением акселя.

В прошлом сезоне Лев Лазарев одержал победу в финале юниорского Гран-при России, обойдя двукратного чемпиона России среди юниоров Арсения Федотова из группы Тутберидзе. На контрольных прокатах в Новогорске Лазарев откатал произвольную программу с четырьмя квадами, а Федотов попытался исполнить только один четверной прыжок.