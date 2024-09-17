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Вице-чемпион России среди юниоров Лев Лазарев выучил четверной риттбергер и показал видео

Вице-чемпион России среди юниоров выучил четверной риттбергер и показал видео
Лев Лазарев
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14-летний одиночник Лев Лазарев продемонстрировал на тренировке новый элемент ультра-си — четверной риттбергер. Соответствующее видео появилось в соцсетях на странице группы тренера спортсмена Сергея Давыдова.

Ранее Лазарев не выполнял данный прыжок на соревнованиях, но демонстрировал четверной тулуп, четверной сальхов, четверной флип и четверной лутц. Также он прыгает тройной аксель. Таким образом, юный фигурист теперь обладает всеми видами квадов, за исключением акселя.

В прошлом сезоне Лев Лазарев одержал победу в финале юниорского Гран-при России, обойдя двукратного чемпиона России среди юниоров Арсения Федотова из группы Тутберидзе. На контрольных прокатах в Новогорске Лазарев откатал произвольную программу с четырьмя квадами, а Федотов попытался исполнить только один четверной прыжок.

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