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Дмитрий Алиев рассказал о мотивации соревноваться Алине Загитовой

«Сталкиваюсь с колоссальными проблемами». Алиев ответил Загитовой о мотивации выступать
Дмитрий Алиев
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Чемпион Европы — 2020 Дмитрий Алиев рассказал Алине Загитовой, как ему удаётся сохранять мотивацию соревноваться на протяжении долгих лет. Олимпийская чемпионка побеседовала с фигуристом на контрольных прокатах, снимая влог для Первого канала.

«Это очень сложно. Чем старше, тем тяжелее держать эту мотивацию и находить её. Но как-то стараюсь не задумываться, где черпаю мотивацию, почему черпаю мотивацию. Просто иду нога в ногу. Сталкиваюсь с колоссальными проблемами, но благодаря моей команде, родителям и друзьям у меня это получается преодолеть», — ответил Алиев на видео Первого канала.

В прошлом сезоне во время Спартакиады сильнейших Дмитрий Алиев признался, что отсутствие международных стартов сказывается на его мотивации. Спортсмен отметил, что у него «не стоит» на соперничество с одними и теми же спортсменами внутри страны.

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