«На лёд вышел сумасшедший какой-то». Загитова оценила новую короткую Кондратюка

Олимпийская чемпионка Алина Загитова рассказала, что думает о новой короткой программе Марка Кондратюка в стиле дабстеп. На контрольных прокатах в Санкт-Петербурге фигуристка призналась, что никогда не видела ничего подобного, и от души похвалила Марка, снимая влог для Первого канала.

«Мне вначале показалось, что на лёд вышел сумасшедший какой-то. Это точно новое слово в фигурном катании. Такого я ещё не видела за все года своего существования в этом мире», — восхитилась Загитова на видео Первого канала.

Ранее восторг от выступления Кондратюка с новой короткой программой на контрольных прокатах выразила Елизавета Туктамышева. Чемпионка мира поделилась своими мыслями с болельщиками в соцсетях.