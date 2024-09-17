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Загитова назвала Кондратюка сумасшедшим в короткой программе на контрольных прокатах в Санкт-Петербурге

«На лёд вышел сумасшедший какой-то». Загитова оценила новую короткую Кондратюка
Марк Кондратюк, Алина Загитова
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Олимпийская чемпионка Алина Загитова рассказала, что думает о новой короткой программе Марка Кондратюка в стиле дабстеп. На контрольных прокатах в Санкт-Петербурге фигуристка призналась, что никогда не видела ничего подобного, и от души похвалила Марка, снимая влог для Первого канала.

«Мне вначале показалось, что на лёд вышел сумасшедший какой-то. Это точно новое слово в фигурном катании. Такого я ещё не видела за все года своего существования в этом мире», — восхитилась Загитова на видео Первого канала.

Ранее восторг от выступления Кондратюка с новой короткой программой на контрольных прокатах выразила Елизавета Туктамышева. Чемпионка мира поделилась своими мыслями с болельщиками в соцсетях.

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