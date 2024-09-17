Кондратюк — Загитовой: приятно и ценно слышать от великой фигуристки!

Фигурист Марк Кондратюк поблагодарил Алину Загитову после того, как она восхитилась его новой короткой программой в стиле дабстеп. Спортсмен также поделился своими ощущениями после проката и рассказал, когда начал накатывать данную постановку.

«Очень приятно и ценно слышать от великой фигуристки! Я искренен в своих словах», — поблагодарил Кондратюк.

«Сколько накатывал? Примерно с мая. На это и был расчёт. На самом деле я не знаю, как это было визуально сейчас со стороны, но по ощущениям это даже не 80% того, что я катал отдельно или даже в прокате на тренировке. То есть мне ещё нужно время накатывать, поработать», — рассказал Кондратюк на видео Первого канала.

Марк Кондратюк — чемпион Европы — 2022 и бронзовый медалист Олимпийских игр в Пекине в командных соревнованиях. Алина Загитова — олимпийская чемпионка — 2018 и обладательница всех титулов в фигурном катании.