Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Фигурное катание Новости

Загитова выругалась/произнесла мат во влоге Первого канала о контрольных прокатах

Алина Загитова выругалась во влоге Первого канала
Алина Загитова
Комментарии

Олимпийская чемпионка Алина Загитова сняла влог о контрольных прокатах фигуристов сборной России, которые состоялись 14 и 15 сентября в Санкт-Петербурге. Наблюдая за выступлением Марка Кондратюка в произвольной программе, девушка посчитала уместным произнести матерное слово, так как её поразил чистый прокат с пятью четверными прыжками и двумя тройными акселями.

«А можно материться? Охренеть! Это плохое слово. Нельзя его говорить. Но в таких случаях — это приемлемо», — сказала Загитова на видео Первого канала.

Загитова также восхитилась выступлением Кондратюка в короткой программе, где он презентовал необычную постановку под музыку в стиле дабстеп. В благодарность спортсмен выразил Алине своё личное восхищение.

Материалы по теме
Кондратюк — Загитовой: приятно и ценно слышать от великой фигуристки!
Комментарии
Новости. Фигурное катание
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android