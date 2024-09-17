Первый канал показал, как Трусова поцеловала мужа Игнатова на контрольных прокатах

Во влоге Первого канала о контрольных прокатах фигуристов сборной России, которые прошли в Санкт-Петербурге 14 и 15 сентября, показали кадры поцелуя Александры Игнатовой (в девичестве — Трусовой) и её супруга Макара Игнатова. На видео запечатлели, как серебряная медалистка Олимпиады-2022 переживала за мужа во время его выступления в произвольной программе, а потом тепло встретила за бортиком. Девушка похвалила избранника, крепко обняла и нежно поцеловала в щёку.

«Молодец!» — сказала Игнатова супругу на видео Первого канала.

Александра Игнатова, Макар Игнатов Фото: Первый канал

Александра Трусова вышла замуж за Макара Игнатова 17 августа и решила взять его фамилию. Спортсмены провели официальную регистрацию в загсе Барвихи и выездную церемонию в одной из подмосковных усадеб.