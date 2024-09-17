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Поддержка Трусовой помогла её мужу Игнатову хорошо выступить на контрольных прокатах

Игнатов согласился, что женитьба на Трусовой помогла хорошо выступить на открытых прокатах
Макар Игнатов
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Фигурист Макар Игнатов признался, что на его хорошую форму в начале сезона повлияла поддержка супруги Александры Игнатовой (в девичестве — Трусовой). Об этом он рассказал Алине Загитовой на видео Первого канала, посвящённом контрольным прокатам в Санкт-Петербурге.

Загитова. В этом сезоне ты прям готов. Связано ли это с тем, что у тебя в жизни всё хорошо и тебя поддерживает твоя потрясающая уже жена?

Игнатов. Конечно, это взаимосвязано — так или иначе. Если брать смысл произвольной, то всё в этом мире связано и каждая мелочь. Это же как эффект бабочки: она крылом взмахнула, а там через тысячи километров — тайфун. Всё имеет значение, всё важно.

Весной Игнатов покинул тренерский штаб Евгения Рукавицына и перешёл в академию «Ангелы Плющенко» и теперь тренируется вместе с супругой Александрой Игнатовой.

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