Игнатов согласился, что женитьба на Трусовой помогла хорошо выступить на открытых прокатах

Фигурист Макар Игнатов признался, что на его хорошую форму в начале сезона повлияла поддержка супруги Александры Игнатовой (в девичестве — Трусовой). Об этом он рассказал Алине Загитовой на видео Первого канала, посвящённом контрольным прокатам в Санкт-Петербурге.

Загитова. В этом сезоне ты прям готов. Связано ли это с тем, что у тебя в жизни всё хорошо и тебя поддерживает твоя потрясающая уже жена?

Игнатов. Конечно, это взаимосвязано — так или иначе. Если брать смысл произвольной, то всё в этом мире связано и каждая мелочь. Это же как эффект бабочки: она крылом взмахнула, а там через тысячи километров — тайфун. Всё имеет значение, всё важно.

Весной Игнатов покинул тренерский штаб Евгения Рукавицына и перешёл в академию «Ангелы Плющенко» и теперь тренируется вместе с супругой Александрой Игнатовой.