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Игнатов рассказал Загитовой о планах на детей с женой Трусовой/Игнатовой

«Когда дети?» Загитова попросила инсайдик у мужа Трусовой
Макар Игнатов, Алина Загитова
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Олимпийская чемпионка Алина Загитова побеседовала с Макаром Игнатовым о его планах на детей с женой Александрой Игнатовой (в девичестве — Трусовой). Разговор показали во влоге Первого канала.

Загитова. Расскажи какой-нибудь инсайдик нам, пожалуйста.

Игнатов. Инсайдик?

Загитова. Да. Когда дети, ха-ха?

Игнатов. Тема произвольной программы — она о вечном, и все эти вещи туда вплетаются. Конечно, хочу своего ребёнка.

Загитова. Девочку или мальчика?

Игнатов. Я — мальчика.

Загитова. А потом девочку, естественно, да?

Игнатов. Девочку — страшно, ха-ха.

Ранее Александра Игнатова рассказала, сколько хочет иметь детей и когда начала о них думать.

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