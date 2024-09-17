«Когда дети?» Загитова попросила инсайдик у мужа Трусовой

Олимпийская чемпионка Алина Загитова побеседовала с Макаром Игнатовым о его планах на детей с женой Александрой Игнатовой (в девичестве — Трусовой). Разговор показали во влоге Первого канала.
Загитова. Расскажи какой-нибудь инсайдик нам, пожалуйста.
Игнатов. Инсайдик?
Загитова. Да. Когда дети, ха-ха?
Игнатов. Тема произвольной программы — она о вечном, и все эти вещи туда вплетаются. Конечно, хочу своего ребёнка.
Загитова. Девочку или мальчика?
Игнатов. Я — мальчика.
Загитова. А потом девочку, естественно, да?
Игнатов. Девочку — страшно, ха-ха.
Ранее Александра Игнатова рассказала, сколько хочет иметь детей и когда начала о них думать.