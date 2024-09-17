Александра и Макар Игнатовы отмечают первый месяц со дня свадьбы

Серебряный призёр Олимпиады-2022 Александра Игнатова (Трусова) и призёр чемпионата России Макар Игнатов отмечают первый месяц со дня свадьбы. Российские фигуристы поженились 17 августа.

«1 месяц», — написала Александра в своём телеграм-канале, добавив эмодзи обручального кольца и сердца, и поделилась новыми фото со свадьбы.

Фото: Из личного архива Александры Игнатовой

Фото: Из личного архива Александры Игнатовой

Напомним, летом этого года Макар Игнатов сделал предложение Александре Трусовой. Сама спортсменка призналась, что не раздумывая ответила «да». В сентябре Александра сообщила, что официально сменила фамилию на Игнатова.

На прошлой неделе фигуристы выступили на контрольных прокатах сборной России в Санкт-Петербурге. Игнатова не дала точный ответ, вернётся или нет на соревнования.