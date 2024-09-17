Первый канал проведёт необычный турнир по фигурному катанию на Байкале весной

Первый канал сделал анонс российских соревнований по фигурному катанию в сезоне-2024/2025. Помимо турниров, проходивших в предыдущие годы, сообщается о новом старте, который планируется весной на Байкале. Особенность турнира заключается в том, что он состоится на открытом льду.

«Уже привычные этапы и финал Гран-при, чемпионат России, который впервые примет Омск, возвращение Кубка Первого канала среди юниоров и других полюбившихся зрителям командных турниров.

А также новый старт на открытом льду Байкала! Уже следующей весной», – объявили на Первом канале.

14 и 15 сентября сильнейшие фигуристы России приняли участие в открытых контрольных прокатах на ледовой арене СК «Юбилейный».